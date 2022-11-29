Эксклюзив 29 ноября 2022, 21:10 Русофобия Польши скрывает внутренние проблемы Политолог Мезюхо: власти Польши используют русофобию для решения внутренних проблем страны Unsplash

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Представители стран ЕС не смогли договориться о потолке цен на нефть из России из-за несговорчивости Польши. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью «360» сказал, что за этим кроется двуличие восточноевропейского государства.

Основной проблемой в обсуждении потолка цен на российское топливо сыграла бескомпромиссная позиция Польши. Мезюхо связал это с давним конфликтом между странами.

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«Польша строит свою внешнюю политическую риторику на основании фантомных исторических обид. Поэтому поведение представителей этой страны пронизано русофобией», — отметил он.

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По его словам, это отражается на многих внешнеполитических действиях поляков: от обсуждения стоимости российских энергоресурсов до прямого участия в конфликте РФ и Украины.

«Думаю, что Польша пытается извлечь максимум выгоды из всей этой санкционной возни». — предположил Мезюхо.

Он поделился мнением, что представители этой европейской страны неспроста вспомнили об историческом конфликте с Россией.

«Поляки надеются таким образом получать больше грантов от ЕС, США, а также от различных западных фондов и банковских структур. По факту Польша занимается русофобией на экспорт. И делает это уже не первый год», — заключил политолог.

Мезюхо сказал, что подобная риторика властей Польши помогает им в решении внутренних вопросов.

«Эта страна рано или поздно пострадает от русофобии. И тогда местное правительство попросит помощи из копилки ЕС. Таким образом власти Польши скрывают неудачную социально-экономическую политику», — заявил он.

По его словам, последние события лишь подчеркнули такое положение вещей.