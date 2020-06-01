За рулем въехавшего в толпу грузовика в США был украинец. Видео

31 мая в охваченном беспорядками Миннеаполисе (США) произошло ЧП — грузовик въехал в толпу протестующих, которые вышли на улицы после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Водителем оказался украинец Богдан Вечирко. Ему уже предъявили обвинения.

По данным прессы, Вечирко раньше служил в ВСУ и являлся поклонником Дональда Трампа. Как пишет «Страна.ua», 35-летний мужчина сейчас живет в городке Отсиго недалеко от Миннеаполиса и работает на местную грузовую компанию.

Богдан Вечирко. Источник фото: полиция Миннеаполиса

Украинец настолько яро поддерживает курс Трампа, что за два года уже три раз жертвовал по 100-115 долларов партии американского лидера и комитету «Сделаем Америку снова великой».

Вечирко — уроженец Винницкой области. У него и ранее были проблемы с законом — на его счету обвинения в ложных вызовах спасателей и нападении на членов семьи. Также ранее он был судим по статье «Хулиганство». Также он нарушал закон при управлении снегоходом без регистрации и не имел страховки.

В его соцсетях, которые он уже успел «почистить», были снимки в военной форме, а в друзьях множество бойцов ВСУ.

Распространенный в сети Интернет скриншот аккаунта Богдана Вечирко в Facebook. Источник фото: Facebook

Автоцистерна, за рулем которой накануне находился украинец, въехала в толпу на мосту I-35W,. Пострадавших среди демонстрантов, по счастливой случайности, не оказалось.