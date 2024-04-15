Мир 15 апреля 2024, 02:19 За рубежом украинцы выстроились в огромные очереди за загранпаспортами В Варшаве и Праге украинцы бросились за загранпаспортами из-за мобилизации РИА «Новости»

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Украинцы, находящиеся в Европе, выстроились в очереди в консульские центры за получением загранпаспортов из-за закона об ужесточении мобилизации. Кадры со столпившимися мужчинами призывного возраста в Варшаве и Праге опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На Кадрах из Праги видно, что очередь в консульский центр заняла значительную часть улицы. На видео из Варшавы сотни человек, большинство из которых мужчины, заполонили первый этаж здания.

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В четверг, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Среди прочих норм в нем прописан отказ в предоставлении консульских услуг украинцам за рубежом при отсутствии документов, подтверждающих отсрочку от мобилизации. После подписания документа украинцы за границей не смогут получить загранпаспорт.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать новый закон о мобилизации в течение следующих двух недель. По его словам, глава государства не планирует с этим затягивать.