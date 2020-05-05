Британский лоукостер открыл продажу билетов за рубеж на лето
Как стало известно The Guardian, самолеты полетят в Фаро (Португалия) и на Корфу, Родос, Закинф, в Ираклион (Греция).
Компания Wizz Air ввела новые правила — обязательные маски для пассажиров и персонала, а также перчатки для экипажа. В полете желающим будут выдаваться дезинфицирующие салфетки и прекратят выдачу журналов. Лоукостер одобряет введения дистанцирования в аэропортах, но при наличии спроса намерен заполнять пассажирами средний ряд салона.
Пока правительство Великобритании рекомендует совершать международные поездки только в случае крайней необходимости. В Португалии и Греции начали смягчать ограничительные меры, и надеются в июне открыть международное авиасообщение.
3 мая официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова сообщила, что открытие международных рейсов может произойти в середине лета, но отказалась назвать точные сроки.