Зрители бейсбольного матча встретили президента США выкриками: «За решетку его!» и «импичмент Трампу».

Бейсбольный матч состоялся 27 октября в Вашингтоне. В тот момент, когда на экране появилось изображение главы государства, аплодисменты зрителей сменились на крики и освистывания Трампа.

«Это лицо, которое вы делаете, когда ожидаете приветствия героя на Мировой Серии, но толпа начинает скандировать „Запри его“».

Сам глава Белого дома на выкрики старался не реагировать. Он стоял, аплодируя и улыбаясь. Но внимательные пользователи Twitter все же смогли уловить заметно подпортившееся настроение Трампа и стали публиковать в соцсети видеозаписи с реакцией американского президента на крики бейсбольных болельщиков.

«Лицо Дональда Трампа на бейсболе Мировой Серии, когда он понял, что толпа осуждала его и скандировала „Запри его!“ Бесценно…»

«Посмотрите, как меняется лицо Трампа, когда он понимает, что весь стадион его осуждает».