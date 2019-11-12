За прыжок с небоскреба в Южной Корее арестованы два россиянина

Двое российских мужчин совершили прыжок с парашютом с 40-этажного офисного здания в центре южнокорейского Пусана и были арестованы полицией. Акция не была согласована с властями и представляла опасность для людей.

Прыжок с небоскреба для российского бейсджампера обернулся несколькими днями тюрьмы Подробнее

По данным агентства Yonhap, это два известных в России бейсджампера, которые часто выкладывают в Сеть видео своих прыжков. Одному из них 30 лет. В Южную Корею они прилетели для того, чтобы спрыгнуть с 101-го этажа небоскреба LCT The Sharp в Пусане. Они признались, что уже побывали в небоскребе, чтобы осмотреться.

Полиция арестовала экстремалов на следующий день после прыжка с 40-метрового здания, когда они готовились к покорению 42-этажного здания отеля. Оба будут задержаны на срок не менее десяти дней для проведения расследования.

Ранее россияне наказывались за аналогичные нарушения в Китае.

В апреле прошлого года бейсджамперы были задержаны на десять дней после прыжка с парашютом с небоскреба China Zun в центре Пекина.