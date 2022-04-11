Стало известно о пытках, которые украинские боевики устраивают за пророссийские взгляды

Боевики украинской территориальной обороны устраивают в Славянске карательные рейды. Так они стремятся выявить, есть среди местных жителей люди с пророссийскими взглядами, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие», — рассказал он.

По данным Мизинцева, украинские боевики увозят попавших под подозрение в неизвестном направлении, подвергают пыткам, угрожают сдать в СБУ, а также заявляют, что расправятся с родственниками задержанных. Помимо этого, людей принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов, написал ТАСС.

При этом боевики территориальной обороны предлагают задержанным откупиться за сумму от 500 до 1000 долларов.