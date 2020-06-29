СМИ: уфологам показали лучшее фото НЛО за последние 40 лет

В Польше очевидцу удалось заснять НЛО. Уфологи сочли сделанные кадры лучшими за последние 40 лет. Эксперты считают фотографии подлинными.

Неопознанный объект в небе над лесом увидел житель деревни Ястрово, сообщило издание The Mirror.

Мужчина ехал на велосипеде и обратил внимание на странный звук. Над деревьями парил объект пирмаидообразной формы. Поляк успел сделать пять снимков, прежде чем «тарелка» улетела.

Фотографии местный житель передал уфологу Роберту Бернатовичу, а тот показал их бывшему главе отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Он и назвал кадры лучшими, что ему приходилось видеть за 40 лет.

Мэнтл предположил, что снимки подлинные. Аналогичного мнения придерживается и эксперт Джейсон Глив. По его словам, на них изображен металлический объект, который находился на высоте 45-60 метров над землей.

«Неизвестный фотограф, видимо, снимал из пяти разных положений. Но не дальше нескольких метров от каждого из них. На кадрах видны узнаваемые листья и ветви деревьев», — заключил Глив.