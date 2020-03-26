Украине посоветовали обратиться к России за помощью

На Украине распространяется коронавирус, и стране лучше обратиться за помощью к России. В Верховной раде считают, что Киеву нужно прекращать заигрывания со «стратегическими партнерами».

Депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne рассказал о своем видении ситуации. Запись выпуска с участием украинского политика опубликована на YouTube. Он подчеркнул, что обещавшие поддержку Украине ничего ей так и не дали.

«Надо прекратить заигрывания со всеми нашими „стратегическими партнерами“, которые нам все обещали. Надо понять, что страна осталась один на один со своей бедой», — сказал Рабинович.

Он считает, что обращаться нужно к тем, кто действительно способен помочь. Депутат упомянул при этом Китай и заметил, что стоит извиниться перед коммунистическим Пекином «за нашу декоммунизацию».

«Я думаю, надо обратиться к России за помощью. Ничего постыдного здесь нет. Речь идет о жизни людей», — подчеркнул депутат Рады.

Украинские власти ввели в стране режим чрезвычайной ситуации. В стране, по данным Университета Джона Хопкинса, насчитывают 145 случаев заражения. Из-за COVID-19 скончались пять пациентов. По всему миру уже более 470 тысяч инфицированных и более 21 тысячи смертей.