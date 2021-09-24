Французских неонацистов задержали за подготовку теракта

Полиция Франции задержала пятерых участников небольшой ультраправой неонацистской группировки Honneur et nation («Честь и нация») по подозрению в подготовке теракта. Одним из объектов нападения должна была стать масонская ложа.

Как сообщило агентство AFP, в ходе расследования деятельности членов группировки в мае уже были арестованы трое ее участников. Двое мужчин в возрасте 29 и 56 лет и женщина в возрасте 53 лет, были арестованы в ходе рейда в рамках предварительного расследования национальной антитеррористической прокуратуры.

Информированный источник сообщил каналу 20 minutes, что задержанные привели к себе внимание правоохранителей, когда начали выяснять возможность покупки взрывчатых веществ. Сообщается, что объектами нападения могли стать центры вакцинации и министерство здравоохранения.

Некоторые из членов группировки поддерживали отношения с Реми Дайе, которого обвиняли в соучастии в похищении несовершеннолетнего. Он выступает за совершение «народного государственного переворота».

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ арестовали пятерых членов экстремистской религиозной группировки. У них было изъято три килограмма взрывчатых веществ.