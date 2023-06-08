Мир 08 июня 2023, 15:54 «За поддержку России». Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии Reuters: Великобритания объяснила санкции против Белоруссии поддержкой этой страной России РИА «Новости»

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Британское правительство ввело новые санкции в отношении Белоруссии. Теперь Соединенное Королевство ограничит экспорт и импорт некоторых товаров. Агентство Reuters привело выдержки из документа.

«Новый пакет санкций усиливает экономическое давление на [президента Александра] Лукашенко и его режим, которые активно способствуют осуществляемым Россией военным действиям, игнорируя территориальную целостность Украины», — заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

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По данным агентства, санкции предполагают запрет на покупку у Белоруссии древесины, каучука и золота. Также начнут действовать ограничения на поставки в эту страну денежных купюр, промышленного оборудования, и товаров, которые могут понадобиться для создания биологического и химического оружия.

Ранее СМИ писали, что европейские послы пока не согласовали 11-й пакет санкций против России. Обсуждение отложили на неделю — до 14 июня.