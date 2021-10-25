Польского космонавта задержали за пьяную езду

Первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского задержали за езду в нетрезвом виде. Правоохранители остановили мужчину после того, как он начал ездить по улице зигзагами.

Машину генерала остановили в деревне Скоки Брестской области. Гермашевский ехал по одной из улиц зигзагами, уточнил портал gostynin24.pl со ссылкой на подкомитет. В результате проверки выяснилось, что в организме водителя было почти 0,6 промилле алкоголя.

Правоохранители отпустили 80-летнего мужчину, а за руль сел трезвый человек, на которого указал генерал.

Мирослав Гермашевский родился 15 сентября 1941 года. В 1978 он году совершил полет на орбитальную станцию «Салют-6». Он отправился в космос на корабле «Союз-30». На Землю космонавт вернулся спустя семь суток и 22 часа. Гермашевский стал первым и единственным польским космонавтом. С 2000 года является бригадным генералом в отставке. За годы своей жизни Гермашевский удостоился большого количества наград. В 1978 году космонавту посвятили памятную монету номиналом 20 злотых.