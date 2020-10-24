«За парня с фамилией Трамп». Президент США досрочно проголосовал

«Я проголосовал за парня с фамилией Трамп», — заявил американский лидер.

На президентских выборах в США досрочно проголосовали не менее 50 миллионов человек. Штатом-лидером досрочного голосования остается Техас.

В 2016 году республиканец голосовал вместе со своей супругой в Нью-Йорке непосредственно в день выборов.

В Палм-Бич расположено поместье Трампа Мар-а-Лаго. В 2019 году президент поменял постоянное место жительства с небоскреба Trump tower на Пятой авеню в Нью-Йорке на этот курортный город.

Ранее Трамп заявил, что с отрывом выиграет президентскую гонку. На заключительной публичной встрече двух кандидатов в президенты Трамп говорил на 3,5 минуты дольше. Действующий глава государства в общей сложности уложился в 41 минуту и 16 секунд, а его оппонент Джозеф Байден — в 37 минут 53 секунды. Вся встреча оппонентов длилась 90 минут.

Всеобщие выборы в Америке пройдут 3 ноября. На них граждане выберут президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, а также губернаторов 13 штатов и территорий. Соперник в этих гонках у Трампа — кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.