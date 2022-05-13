Жительница Индии подала в суд на сына и его жену за отсутствие внуков

Жительница Индии подала в суд на сына его жену за отказ родить ей внука. Женщина решила, что в качестве компенсации морального ущерба ей требуется 50 миллионов рупий, сообщило издание India Today.

Недовольная женщина обратилась в суд по гражданским делам, указав в заявлении, что невестка заставила ее сына жить в другом городе. Теперь они практически не общаются и не хотят заводить ребенка.

Заявительница обратила внимание, что отдала много денег на воспитание и образование сына. На его свадьбу тоже ушла круглая сумма. Из-за поведения сына и невестки она испытывает психологические страдания, поэтому у нее есть полное право на денежную компенсацию.