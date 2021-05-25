«За ним сложно угнаться». Псаки оценила физическую форму Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден — человек энергичный, поэтому иногда за ним трудно угнаться. В этом году Белый дом представит информацию о здоровье главы государства. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь президента Джен Псаки.

Накануне газета The Washington Post опубликовала материал о распорядке дня Байдена. В нем говорится, что американский лидер начинает утро с тренировки, а во время предвыборной кампании он катался на велосипеде.

«Мне нечего [рассказать] о частных тренировках президента. Но могу сказать, попутешествовав с ним довольно много, — иногда за ним сложно угнаться», — приводит ТАСС слова Псаки.

Она добавила, что в этом году Байден пройдет плановое медицинское обследование, результаты которого обнародуют.

Ранее более 120 бывших американских военных подписали открытое письмо, в котором поделились сомнениями о способности Байдена командовать ВС США из-за его сомнительного физического и психического состояния. В своем послании они отметили, что игнорировать состояние здоровья главнокомандующего ВС страны нельзя.