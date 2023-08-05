Мир 05 августа 2023, 19:24 «За мир с Россией». Немцы выступили против поставок оружия ВСУ Акцию протеста против поставок оружия Украине провели в Берлине Скриншот видео

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Митинг «За мир во всем мире» организовали в Берлине. Его участниками стали свыше 100 человек, сообщил РЕН ТВ в Telegram-канале.

Десятки митингующих устроили шествие с плакатами «За мир с Россией», «Против поставок оружия» и другими. Правоохранители перекрыли из-за демонстрации многие центральные улицы.

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Ранее манифестацию против экономической и антироссийской политики правительства Италии провели в Риме. В акции участвовали жители многих городов и областей страны. К зданию парламента пришли более 15 тысяч человек. Перед ними с речью выступил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В Молдавии также состоялся пикет против отмены празднования 9 Мая. Люди шли по улицам с плакатами «Майя, не воруй у нас и победу над фашизмом». Западные партнеры Украины подначивают Молдавию принять участие в конфликте.