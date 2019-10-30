За месяц госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов

«В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США», — сообщили в ведомстве.

Источник фото: Википедия

Украина начала сокращать золотой запас из‐за долгов Подробнее

На конец сентября текущего года государственный и гарантированный долг Украины составлял 82,95 миллиарда долларов. Это более чем на восемь миллиардов больше прошлогоднего показателя.

Прямой государственный долг отражает объемы денег, которые поступили в распоряжение правительства страны, а условный (гарантированный) долг представляет собой обязательства государства как гаранта возврата ресурсов кредитору в случае неплатежеспособности заемщика.