  • За месяц госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов

    30 октября 2019, 02:11

    Александра Каширина

    Совокупный госдолг (государственный и гарантированный) Украины за сентябрь вырос на 1%, то есть почти до 83 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины.
    За месяц госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов

    «В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США», — сообщили в ведомстве.

    За месяц госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов | Изображение 1
    Источник фото: Википедия

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    На конец сентября текущего года государственный и гарантированный долг Украины составлял 82,95 миллиарда долларов. Это более чем на восемь миллиардов больше прошлогоднего показателя.

    Прямой государственный долг отражает объемы денег, которые поступили в распоряжение правительства страны, а условный (гарантированный) долг представляет собой обязательства государства как гаранта возврата ресурсов кредитору в случае неплатежеспособности заемщика.