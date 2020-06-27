За кражу картины Бэнкси задержаны шесть человек

Во Франции шесть человек задержали по подозрению в краже картины уличного художника Бэнкси с двери парижского концертного зала «Батаклан».

Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в полиции. По версии следствия, злоумышленники при помощи болгарки отпилили дверь концертного зала, затем они погрузили ее в фургон и скрылись. О краже стало известно в январе 2019 года. В краже участвовали несколько человек в капюшонах, рассказал тогда источник, близкий к расследованию, указано в материале.

Картину обнаружили в фермерском доме в центральной Италии в начале июня. Двое задержанных подозреваются в краже, остальные, предположительно, укрывали похищенное.

Это граффити Бэнкси было посвящено памяти жертв теракту в «Батаклане», который произошел 13 ноября 2015 года во время концерта группы Eagles of Death Metal. Террористы ворвались в «Батаклан», в результате погибли 89 человек.

Рисунок появился на двери запасного выхода из концертного зала «Батаклана» в июне 2018 года.

Бэнкси — английский уличный художник, его личность настоящее имя до сих пор точно не известно. Одну из своих последних работ художник посвятил протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.