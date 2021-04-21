За контрабанду бриллиантов на $6 млн в Китае задержали 20 человек

Полиция в Шанхае задержала 20 преступников, которые занимались контрабандой бриллиантов. Они ввезли в Китай драгоценностей более чем на 40 миллионов юаней. Это около 6,14 миллиона долларов.

Полиция рассказала, что контрабандисты стали покупать драгоценные камни за границей через онлайн-ресурса еще с июля 2020 года. Об этом написала местная газета Shanghai Daily.

Бриллианты ввозили в материковую часть КНР через специальный административный район Гонконг (Сянган) контрабандным путем внутри других товаров.

Стражи порядка конфисковали 250 изделий с бриллиантами, а также порядка 100 пакетов с мелкими камнями. Также задержания прошли в Пекине, южной провинции Гуандун. Расследование дела продолжается.