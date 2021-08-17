В США заявили об ответственности Байдена за каждый шаг в Афганистане

Президент США Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию с отводом американских войск из Афганистана. С таким заявлением выступил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он принимает на себя ответственность за каждый шаг, который предприняла администрация Соединенных Штатов в отношении Афганистана», — приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные на брифинге в Белом доме.

Советник американского лидера по нацбезопасности также добавил, что ответственность несет и он сам, и госсекретарь, и глава и другие представители Пентагона, и члены разведсообщества.

«Мы как команда по национальной безопасности несем ответственность за каждое решение, верное решение или решение, которое не дает идеального результата», — отметил Салливан. Он также добавил, что «это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны американских войск. Боевики радикального движения «Талибан»* 15 августа вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Занимавший должность президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну еще до прихода боевиков. Где он находится сейчас, неизвестно. За ним последовали чиновники и военные.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Он заявил, что связывается с мировыми лидерами для получения поддержки.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.