Житель Самоа провел лишних пять лет в тюрьме. Он думал, что нужно сидеть за каждую статью отдельно

Мужчина из Самоа провел в тюрьме почти пять дополнительных лет. Ни он, ни тюремные власти не поняли, что два его приговора должны были отбываться одновременно, а не последовательно.

45-летний Сио Агафили должен был выйти на свободу в декабре 2015 года. Однако он находился в тюрьме, пока судья случайно не обнаружил ошибку, пишет The Guardian.

«Я потерял счет дней (в тюрьме — прим.ред). Я мало что помню о том, когда мне следует выходить на свободу, я просто знаю, что должен был отсидеть свое время», — поделился бывший заключенный.

Слушания по делу Агафили проходили два раза: в ноябре и декабре 2008 года. Его судили за кражу со взломом и воровство. В первый раз суд приговорил его к семи годам заключения, а второй к пяти.

Вот только эти приговоры следовало отбывать одновременно, по умолчанию в системе уголовного правосудия Самоа. Таким образом он должен был быть освобожден в декабре 2015 года.

Ошибку заметила судья Верховного суда только на прошлой неделе, когда рассматривалось другое дело, в котором участвовал Агафили. Полиция признала в суде, что его незаконно держали в тюрьме, и мужчину отпустили под залог.