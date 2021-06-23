СМИ: 10 человек казнили в Северной Корее за использование телефонов

По данным издания The Mirror, в Северной Корее публично казнили 10 человек за использование китайской сети мобильной связи. Об этом написала «Газета.ru».

Объявленной нелегальной сетью люди пользуются, чтобы связаться с родственниками в Южной Корее или получить денежные переводы. Сообщается, что количество арестов за эти «преступления» в последние месяцы резко увеличилось, поскольку в стране наблюдается дефицит продуктов и люди пытаются найти поддержку из-за границы.

Весной правительство и спецслужбы Северной Кореи развернули новую кампанию скрытого видеонаблюдения, чтобы ловить правонарушителей. С тех пор арестованы около 150 человек. 10 человек публично казнили «для устрашения».