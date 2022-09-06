«За границами возможного». Отказ Байдена признать Россию страной — спонсором терроризма назвали закономерным | 360°

Эксклюзив 06 сентября 2022, 12:38 Поделиться Telegram

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Viber «За границами возможного». Отказ Байдена признать Россию страной — спонсором терроризма назвали закономерным Политолог Станкевич объяснил невозможностью отказ США признать Россию спонсором терроризма Pixabay

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Президент США Джо Байден не может признать Россию «страной — спонсором терроризма» без последствий для самих Штатов, рассказал «360» политолог Сергей Станкевич. По его словам, в этом случае санкции пришлось бы вводить против государств, поддерживающих отношения с РФ.

Эксперт напомнил, что угрозы внести Россию в такой список чаще исходили от других стран, чем от США. Согласно американскому законодательству, следует вводить санкции и против тех стран, которые сотрудничают с государствами-спонсорами терроризма.

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«В случае с Россией по этому закону нужно атаковать сразу Иран, Китай и Индию. Их ограничивать. Я уже не говорю о союзнике США — Турции, члене НАТО, которая продолжает общаться с Россией, а в этом случае ее тоже нужно будет серьезно ограничивать», — подчеркнул Станкевич.

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Политолог отметил — в решении американского руководства нет ничего либерального. Отказ внесения России в «террористический» список лишь демонстрирует трезвое понимание границ возможного.

«Это за границами возможного для Вашингтона <…> Одно дело — политическая риторика, ее было немало. А другое дело — принципиальный, правовой шаг, который порождает долгие и неприемлемые для США правовые последствия», — резюмировал эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не станет признавать Россию страной-спонсором терроризма. По словам представителя Госдепа Джима О’Брайена, такой шаг негативно отразился бы на зерновой сделке.

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