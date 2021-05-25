Из Праги 29 и 31 мая уедут представители российского посольства. Они покинут страну по сокращению на паритетных началах до уровня «семь дипломатов + 25 техсотрудников, сообщило РИА «Новости».

В российской дипмиссии подтвердили отъезд сотрудников посольства двумя группами. В аэропорту Праги в свою очередь заметили, что по маршруту Прага — Москва назначили три специальных рейса.

Один вылет запланирован на 29 мая, а два других — на 31-е. Информацией о том, кто станет пассажирами рейсов, в воздушной гавани не обладают.

К 31 мая, по данным российского МИД, в российском посольстве в Праге станет на 35 дипломатов 46 работников административно-технического персонала меньше. У чешских коллег количество сократится на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников и 91 нанятого на месте сотрудников.

Численность персонала посольства РФ и Чехии уровняют до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

В деятельности России глава чешского КС Павел Рыхетский усмотрел попытку восстановить влияние над странами бывшего социологического лагеря в Центральной Европе.