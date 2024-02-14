Мир 14 февраля 2024, 08:33 За деньгами. Зеленский решил отправиться в зарубежное турне NYT: Зеленский может посетить Францию, Германию и Британию на этой неделе

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Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Францию, Германию и Великобританию в рамках зарубежного турне, сроки которого совпадают с Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на украинский источник.

«Зеленский, скорее всего, будет выступать за увеличение военной помощи в ходе визитов в Берлин, Париж и, возможно, Лондон», — отметили западные журналисты.

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Немецкие СМИ писали, что руководитель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген пригласил Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко на мероприятие. Однако официального ответа от украинской стороны не было.

Ежегодная конференция по безопасности пройдет с 16 по 18 февраля. В ней примут участие порядка 50 лидеров стран, а также около 100 министров.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский напомнил, что полномочия Зеленского на посту главы государства истекают в конце мая 2024 года. При этом нет ни одного легитимного способа их продлить без проведения выборов.