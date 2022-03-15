«За что боролись всегда, случилось». Лукашенко назвал цены на энергоносители из РФ для Белоруссии

Белоруссия будет закупать российское энергоносители «примерно по тем же ценам, как в РФ», заявил президент республики Александр Лукашенко. Он напомнил, что белорусская сторона всегда добивалась этого.

Лукашенко подчеркнул, что достигнутые накануне на правительственном уровне договоренности России и Белоруссии очень важны и были приняты в развитие переговоров глав государств, написало БелТА.

«Вчера закончились переговоры делегаций России и Белоруссии в развитие моей встречи с президентом Путиным. Я не стану детализировать, придет время — расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось», — сказал он.

По его словам, у руководства России и у всех россиян теперь сформировалось твердое понимание, что страны должны быть вместе, «что Белоруссия так же нужна России, как ей нужна РФ».

«Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в Российский Федерации», — заключил Лукашенко.