Жители Техаса встали в многокилометровую очередь за бесплатной едой

Тысячи жителей американского Далласа (штат Техас) выстроились в очередь за бесплатными продуктами в прошедшие выходные. Организаторы инициативы заявили, что пандемия коронавируса увеличила число нуждающихся в городе.

Продовольственный банк Северного Техаса (NTFB) раздал более 270 тонн еды 25 тысячам людей, приехавших на своих авто. Представитель организации Анна Кьюриан сообщила CNN, что семьи получили 7280 индеек, а также овощи и другое продовольствие. Раздача продуктов происходила в преддверии Дня благодарения, который будет отмечаться в четверг, 26 ноября.

На прошлой неделе Техас стал первым штатом в США, в котором число подтвержденных случаев коронавируса превысило один миллион. По числу смертей от COVID-19 Техас уступает только штату Нью-Йорк — 20 тысяч против 34 тысяч в Нью-Йорке. На третьем месте Калифорния с более чем 18 тысячами погибших.

По словам Кьюриан, 40% людей, которые обращаются в Далласе за бесплатной едой, делают это впервые.

Глава NTFB Триша Каннингем сказала, что видеть так много нуждающихся «было довольно унизительно». Организация продолжит раздавать еду всю неделю.