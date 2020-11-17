Жители Техаса встали в многокилометровую очередь за бесплатной едой
Продовольственный банк Северного Техаса (NTFB) раздал более 270 тонн еды 25 тысячам людей, приехавших на своих авто. Представитель организации Анна Кьюриан сообщила CNN, что семьи получили 7280 индеек, а также овощи и другое продовольствие. Раздача продуктов происходила в преддверии Дня благодарения, который будет отмечаться в четверг, 26 ноября.
На прошлой неделе Техас стал первым штатом в США, в котором число подтвержденных случаев коронавируса превысило один миллион. По числу смертей от COVID-19 Техас уступает только штату Нью-Йорк — 20 тысяч против 34 тысяч в Нью-Йорке. На третьем месте Калифорния с более чем 18 тысячами погибших.
По словам Кьюриан, 40% людей, которые обращаются в Далласе за бесплатной едой, делают это впервые.
Глава NTFB Триша Каннингем сказала, что видеть так много нуждающихся «было довольно унизительно». Организация продолжит раздавать еду всю неделю.