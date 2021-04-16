Американцы раскритиковали Байдена за антироссийские санкции

Ввод очередных рестрикций против России со стороны руководства США не вызвал особого восторга у читателей американского издания Fox News. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Новые санкции предполагают высылку 10 российских дипломатов, а также запрет финансовым учреждениям США покупать напрямую у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния новые облигации.

«Прочь из Афганистана, все на новую холодную войну с Россией. И это успех?» — задались вопросом одни.

«Бред! Санкции никогда не давали результата. <…> Байден — идиот!» — обозначили другие.

«Мы сползаем в катастрофу, а эти события не принесут ничего хорошего ни нашим детям, ни человечеству», — выразили уверенность третьи.