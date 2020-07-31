В США зафиксировано рекордное за 60 лет падение ВВП

Бюро экономического анализа США сообщило, что ВВП страны снизилось на 32,9% по сравнению с предыдущим кварталом прошлого года. Падение считается рекордным с 1947 года. Предыдущее крупное снижение на 10% было зафиксировано в 1958 году.

По данным бюро, самое сильное годовое снижение на 12,9% было отмечено в 1932 году.

«Снижение ВВП во втором квартале отражает ответные меры на COVID-19, указания оставаться дома, которые были введены в марте и апреле, были частично сняты в нескольких регионах страны в мае и июне, и поддерживающие в период пандемии выплаты властей были направлены домашним хозяйствам и бизнесу», — говорится в пресс-релизе бюро.

Снижение потребительских расходов по первой оценке составило 34,6%. Опрошенные Reuters аналитики предсказывали 34,1%. В первом квартале ВВП снижался на 5%.

На фоне негативных данных по ВВП доллар резко упал по сравнению с евро — на 0,15%, до 1,18097 доллара. Это минимум с сентября 2018 года.

Считается, что дополнительное давление на валюту оказало заявление президента США Дональда Трампа, предложившего перенести президентские выборы из-за пандемии коронавируса.