Британка раскрыла секреты здоровой еды за 100 рублей

Жительница Великобритании придумала, как вкусно и полезно накормить семью с минимальными затратами. На одно блюдо у нее уходит около 75 пенсов, или меньше 100 рублей.

Уроженка графства Глостершир Элисон Палмер училась «правильной кулинарии» с малых лет, рассказала газета Daily Star. Чтобы поделиться с людьми своими знаниями, 48-летняя британка даже создала канал на YouTube.

«В детстве у нас было немного денег, но я видела, как мама готовила замечательные блюда с нуля, и решила продолжить ее дело», — поделилась домохозяйка.

По ее словам, в условиях современности для многих рецептов требуются довольно дорогие ингредиенты. Хотя на самом деле это совершенно необязательно. Готовит Палмер для своего ребенка и 42-летнего мужа.

В топ-5 дешевых и вкусных блюд Элисон включила пасту из фарша собственного производства с добавлением лука, чеснока и консервированных помидоров. Она обойдется примерно в 1,07 фунта стерлингов за порцию (или порядка 109 рублей).

Запеченная с картофельными чипсами рыба британке обходится в 1,16 фунта стерлингов (чуть меньше 120 рублей): она берет четыре замороженных филе сибаса, делает домашнее тесто из муки, молока, разрыхлителя и соли и сама жарит чипсы. Тратит женщина чуть меньше 120 рублей за порцию.

Тушеные куриные бедра с овощами (консервированный горошек, такая же морковь и картофель) обходятся британке в 1,23 фунта стерлингов (125 рублей). Если взять восемь бедер, еды хватит на четырех человек.

Любимые многими сосиски в тесте стоят и вовсе 75 пенсов — меньше 100 рублей. Тесто для них Палмер тоже делает домашнее (из муки, яиц, молока и масла). Сосисок нужно восемь, причем замороженных.

Турецкие бургеры из фарша индейки с луком она готовит за один фунт стерлингов (около 102 рублей).

Британка предпочитает использовать консервированные или замороженные овощи и покупать бюджетные товары собственных брендов. Экономить помогают планирование всех приемов пищи перед покупками и посещение отдела распродаж в конце рабочего дня.