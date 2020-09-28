В Румынии переизбрали мэра, купившего за 100 евро секс с несовершеннолетними

Румынский чиновник, обвиненный ранее в сексуальных отношениях с несовершеннолетними, смог снова получить мандат на выборы градоначальника в этом году.

Дамиан Бутнариу, мэр города Могошти-Сирет (Яссы) ранее в январе этого года был свидетелем по делу, в котором пять человек обвинялись в торговле детьми и соучастии в изнасиловании.

Как написала румынская газета Аdеvаrul, тогда ему пришлось признаться, что он 13 лет назад занимался сексом с двумя несовершеннолетними прямо в здании мэрии после того, как заплатил сутенеру 100 евро. В тот же день одна из жертв была похищена прямо из школы.

За этот громкий скандал его выгнали из Национал-либеральной партии, но в этом году он баллотировался как независимый кандидат. Бутнариу получил 555 голосов, тогда как его оппоненты получили 417 и 335 голосов.

Ранее сообщалось, что в России полиции удалось найти педофила из Рыбинска на четвертый день поисков после убийства и изнасилования двух несовершеннолетних детей своей сожительницы. Во время допроса он во всем сознался.