YоuТubе заблокировал на Украине подпавшие под санкции телеканалы

Видеохостинг YоuTube заблокировал на территории Украины аккаунты подпавших под санкции в стране телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Они отображаются в поиске, но контент недоступен для просмотра, сообщил «Интерфакс».

В России эти телеканалы по-прежнему доступны для онлайн-просмотра.

Украинский президент Владимир Зеленский в марте заявлял, что намерен добиться прекращения вещания трех вышеупомянутых телеканалов на сервисе YouTube. В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении телеканалов, которые прекратили вещание в стране. Глава Украины говорил, что теперь на этих каналах показывают только «настроечную таблицу».

Каналы «112 Украина», ZIK и NewsOne связывают с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ранее сообщил, что многие жители страны активно смотрят российские телеканалы.

В Херсонской области депутаты ранее устроили потасовку прямо на заседании. Причиной стал российский флаг.