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    08 марта 2022, 03:40

    YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева

    Американский хостинг YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева

    Алексей Иванчин

    Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева «Соловьев Live». Об этом сам ведущий написал в своем Telegram-канале.

    «YouTube удалил основной и резервный каналы проекта Соловьев Live», — сообщил журналист.

    При попытке просмотра видео канала появляется сообщение, говорящее о том, что видео недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YоuТubе был удален.

    По словам Соловьева, он готов выйти утром в прямой эфир, «несмотря на войну, » которую якобы объявили ему YouTube и Google. Ссылку на трансляцию в видеохостинге он пообещал разместить непосредственно перед эфиром.

    Владимир Соловьев был внесен в санкционные списки ряда стран, составленные после признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В числе прочего сообщалось об аресте его недвижимости в Италии.

    Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании столкнутся с большими юридическими сложностями, если начнут процедуру ареста недвижимости, принадлежащей россиянам. С заявлением о конфискации домов, попавших под санкции российских бизнесменов выступил заместитель министра юстиции Великобритании Доминик Рааб.