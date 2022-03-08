YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева «Соловьев Live». Об этом сам ведущий написал в своем Telegram-канале.

«YouTube удалил основной и резервный каналы проекта Соловьев Live», — сообщил журналист.

При попытке просмотра видео канала появляется сообщение, говорящее о том, что видео недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YоuТubе был удален.

По словам Соловьева, он готов выйти утром в прямой эфир, «несмотря на войну, » которую якобы объявили ему YouTube и Google. Ссылку на трансляцию в видеохостинге он пообещал разместить непосредственно перед эфиром.

Владимир Соловьев был внесен в санкционные списки ряда стран, составленные после признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В числе прочего сообщалось об аресте его недвижимости в Италии.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что власти Великобритании столкнутся с большими юридическими сложностями, если начнут процедуру ареста недвижимости, принадлежащей россиянам. С заявлением о конфискации домов, попавших под санкции российских бизнесменов выступил заместитель министра юстиции Великобритании Доминик Рааб.