YouTube удалит видео о нарушениях на выборах президента США

В компании отметили, что в этом году президентские выборы в США пользовались небывалым интересом пользователей. Основная цель видеохостинга была обеспечить доступ людей к информации и ограничить распространение фейков и вредоносного контента.

В YouTube напомнили, что их правила запрещают спам, мошенничество, манипуляции общественным мнением и подстрекательство к насилию. С сентября модераторы заблокировали более восьми тысяч каналов за эти нарушения.

При этом хостинг всегда ищет грань между тем, что разрешено, а что нет. В истории с выборами президента США сложилась точно такая ситуация. В минувший вторник время для подсчета голосов избирателей закончилось и все штаты определились с тем, за кого будут голосовать выборщики.

Теперь весь контент, в котором утверждается, что в ходе голосования были фальсификации, которые повлияли на итоги голосования начнут удалять. В их число входят сообщения, что кандидат в президенты одержал победу из-за сбоев программного обеспечения или ошибок в подсчетах.

Голосование избирателей на президентских выборах в США прошло 3 ноября. По данным СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден уже получил голоса более 270 участников коллегии выборщиков, необходимых ему для победы.

Признало победу Байдена Управление общих служб администрации президента США, передав ему право использовать фонды для приема дел и проводить брифинги в Белом доме.

Действующий президент США Дональд Трамп не признал результаты голосования. Он подает иски в суды с требованием провести перерасчеты голосов в ряде штатов.