Мир 17 марта 2023, 18:45 YouTube разблокировал канал Трампа Видеохостинг YouTube снял ограничения с канала экс-президента США Трампа РИА «Новости»

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Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сказано на странице видеохостинга в Twitter.

«С сегодняшнего дня канал Дональда Трампа больше не заблокирован. Он может загружать новый контент», — уточнили в сообщении.

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В видеохостинге отметили, что оценили риск реального насилия и то, как он соотносится с возможностью избирателей услышать голос одного из главных участников предстоящих национальных выборов.

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В начале марта YouTube назвал условие для разблокировки канала Трампа. Подчеркивалось, что администрация видеохостинга должна быть уверена, что риск насилия со стороны сторонников политика снизился.

YouTube заблокировал доступ Трампу после того, как его сторонники штурмовали здание Капитолия за несколько дней до окончания его полномочий.