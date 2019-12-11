  • YouTube начнет удалять видео с оскорблениями и скрытыми угрозами

    11 декабря 2019, 20:31

    Александра Каширина

    Видеохостинг ужесточит санкции за угрозы, преследование и оскорбления в опубликованных видео. Нарушителей лишат возможности зарабатывать на своем канале или вовсе закроют его. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

    Ранее не допускалось напрямую угрожать убийством или насилием, однако теперь будет наказываться и имитация насилия, как, к примеру, замена лица жертвы в видеоигре лицом конкретного человека или намеки на него. Запрещается также ругать кого-то, размахивая оружием.

    Также был ужесточен запрет на использование унижающей лексики.

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    Вице-президент YouTube Мэтт Халприн указал, что видеохостинг не будет хранить контент, злонамеренно оскорбляющий кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации.

    В официальном сообщении также написано, что эти правила будут действовать в отношении всех. Но будут возможны исключения, к которым в YouTube причисляют, например, видео юмористического характера или иные видео, выложенные в образовательных, научных или художественных целях.