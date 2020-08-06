Google заблокировал 2,5 тыс. связанных с Китаем YouTubе-каналов
Американский IT-гигант Google с мая по июнь 2020 года заблокировал более 2,5 тысячи YouTubе-каналов, так или иначе связанных с Китаем. Так компания боролась с дезинформацией, сообщается в официальном блоге Google.
«Было заблокировано 2 596 каналов, в основном распространяющих спам и неполитический контент. Небольшая часть [заблокированных каналов] размещала политический контент, в основном на китайском языке», — отметили в компании.
Уличенные в «дезинформации» каналы в основном рассказывали подпичсчикам о мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса в США, и о массовых протестах о расовой дискриминации Black Lives Matter («Жизни черных важны» — прим. ред.).
Еще 87 каналов были заблокированы руководством Google за связи с Россией. Большая часть из них публиковала видео на русском языке о внутренней политике РФ и международных событиях. Несколько десятков подобных аккаутов также были заблокированы за то, что были связаны с Ираном.