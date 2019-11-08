YouTube-канал «Я вусмерть» кинул всех. Как стартап неизвестного режиссера раскрутился на мошенничестве

Тысячи американских студентов впустую потратили свое время и деньги, снимая развлекательное видео для компании I’m Shmacked («Я вусмерть») и публикуя ролики в соцсетях. Молодые люди вели Instagram-страницы компании в своих вузах, надеясь обрести популярность и заработать до 30 тысяч долларов.

С обманутыми студентами пообщалась The New York Times. Они рассказали изданию об угрозах судом при попытке рассказать о мошенничестве.

Компанию I’m Shmacked в 2011 году основали начинающий режиссер Джеффри Рэй и студент Арья Туфаниан. Они путешествовали по США, снимали студенческие вечеринки и выкладывали видео на YouTube.

Арья Туфаниан / Instagram

Когда спустя год один из роликов набрал 500 тысяч просмотров, друзья начали нанимать людей для съемки нового контента. Те должны были устраивать вечеринки в своих колледжах и снимать их на видео. С 2016 года студенты также платили взносы, чтобы вести Instagram-аккаунт I’m Shmacked в своем вузе.

Для того, чтобы стать официальным представителем компании, требовалось внести от 45 до 500 долларов. Когда видео амбассадора набирало популярность, ролик попадал в основной аккаунт компании. Всего в программе участвовали около 3,6 тысячи студентов.

Несмотря на популярность снятого видео, студентам никто и не думал платить. Кроме этого во многих колледжах действовали сразу несколько представителей I’m Shmacked. Владельцы компании уверяли, что большинство из них самозванцы.

Магазины с фирменной символикой почти нигде не открывались. При этом представители компании в университетах не получали обещанный процент с продаж.

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Новых амбассадоров Туфаниан находил с помощью еще одной группы добровольцев. В 2016–2018 годах он арендовал дома в Лос-Анджелесе, в которые приглашал молодежь поработать. Волонтеры целыми днями писали студентам, предлагая стать представителями I’m Shmacked.

Этим сотрудникам либо обещали заплатить, но так и не дали денег. Либо предлагали первый месяц поработать бесплатно и проявить свои таланты.

В октябре этого года Instagram удалил официальный аккаунт I’m Shmacked. При этом личный акккаунт Туфаниана все еще действует. Сейчас его страница с 175 тысячами подписчиков закрыта.