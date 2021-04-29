YouTube-блогеров депортируют с Бали за шуточное видео о масках

Блогеров Джоша Палера Лина и его девушку Лею Се задержали на Бали после того, как они выложили на YouTube шуточное видео об обходе масочного режима, который действует в Индонезии. Об этом сообщил телеканал CNN.

В ролике показано, что Лею не пустили в магазин без маски. Девушка не растерялась и голубой краской нарисовала на лице подобие средства защиты и спокойно прошла в супермаркет. Видео быстро стало вирусным.

Внимание на выходку блогеров обратили пользователи Индонезии. В их числе была дизайнер и политик Нилух Джелантик, которая опубликовала скрин с ролика с просьбой привлечь нарушителей к ответственности.

Полиция изъяла у блогеров паспорта. По данным СМИ, Джош Палер Лин — гражданин Тайваня, а Лея — россиянка.

Блогеры опубликовали новое видео, где в присутствии адвокатов принесли извинения за свою уловку. Они пояснили, что не намеревались нанести оскорбления и не призывали людей отказаться от масок.

«Я создатель контента, и моя работа — развлекать людей», — заявил Лин. Вместе с Леей он пообещал, что подобное больше не повторится.

Окончательное решение о депортации примет суд. Согласно постановлению губернатора Бали, за первое появление на улице без маски иностранца штрафуют на один миллион рупий (70 долларов США). За второе нарушение следует депортация из страны.

Только за последнюю неделю полиция острова выписала более 8,5 тысячи штрафов за нарушение масочного режима среди иностранцев. Остров пользуется большой популярностью у туристов, которые предпочли остаться там на время пандемии.

С начала распространения коронавируса в Индонезии зарегистрировали 1 651 794 случая заражения. Умерли 45 тысяч человек. В стране действуют жесткие правила для приезжих: им запрещено покидать курортные зоны, куда они прибыли, а также появляться на улице без маски.