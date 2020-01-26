YоuТubе-блогер сопоставил цены на продукты в Киеве и Донецке

Видеоблогер Владимир Золкин решил сравнить цены на продукты в Киеве и Донецке. Мужчина пошел в магазин и выяснил, где и какие именно товары обходятся покупателям дешевле.

Свое расследование Золкин опубликовал на YouTube-канале. Как оказалось, хлеб киевлянам обходится дешевле всего на один рубль. В Киеве он стоит 11,5 гривны (29 рублей), а в Донецке — 11,81 гривны (30 рублей). Сметана тоже дешевле в столице Украины, только разница в ценнике уже более существенна и составляет около 10 гривен.

При этом многие овощи обходятся жителям Донецка дешевле, чем киевлянам. Например, за помидоры они платят 76 гривен (195 рублей), а столичные жители отдают за них уже 80 гривен (203 рубля). Килограмм картофеля в ДНР стоит 7,15 гривны (17,9 рубля). В Киеве за этот корнеплод обойдется в 11,5 гривны (29,23 рубля). Но болгарский перец и огурцы все же дешевле в украинской столице.

Более ощутима разница на цитрусовые. Донецкие жители покупают килограмм апельсинов за 29,53 гривны (75 рублей), а во втором городе выкладывают за сочный фрукт уже 37 гривен (94 рубля). Если говорить о мясе, то фарш из говядины в Донецке стоит 11,8 гривны (29,9 рубля) за сто грамм, а в Киеве — 13,4 гривны (34 рубля). Стоимость охлажденной свиной корейки за сто грамм составляет 10,2 гривны в Донецке (25,9 рубля), в столице — 14,9 гривны (37,87 рубля).