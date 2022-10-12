Конгресс США отменил ограничения на продажу Турции истребителей F-16 | 360°

Мир 12 октября 2022, 09:50 Поделиться Telegram

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Viber Конгресс США отменил ограничения на продажу Турции истребителей F-16 Yeni Safak: сенат США отменил ограничения на продажу Турции истребителей F-16 Defense.gov

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Сенат США убрал ограничения из законопроекта о продаже Турции истребителей F-16. Окончательное решение примет американский президент Джо Байден, сообщило издание Yeni Safak.

«Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции F-16 в США, были удалены из сенатской версии законопроекта», — сообщили журналисты.

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Аналогичное дополнение включили в версию законопроекта палаты представителей, но в совместном тексте конгресса его удалят. Затем новую версию передадут на утверждение президенту США Джо Байдену.

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В прежнюю версию законопроекта сенаторы внесли обязательные условия для продажи F-16. Например, истребители не должны нарушать воздушное пространство Греции и участвовать в атаках на курдские «Отряды народной самообороны». Отмену ограничений назвали успехом турецкой дипломатии.

Турция планировала закупить у США истребители F-35, но из-за сделки с Россией по С-400 ее исключили из программы. Американцы предложили F-16. Стороны обсудили поставку40 истребителей и модернизацию 80, которые уже состоят на вооружении.

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