Японские СМИ раскрыли суть лицемерной политики Запада из-за энергоресурсов | 360°

Мир 12 сентября 2022, 05:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Японские СМИ раскрыли суть лицемерной политики Запада из-за энергоресурсов Sankei Shimbun: взявший курс на «зеленую» энергию ЕС закупает уголь из-за кризиса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейские страны отказались от «зеленой» энергии на фоне разразившегося энергетического кризиса и закупают ископаемые ресурсы, в том числе уголь. Об этом написало японское издание Sankei Shimbun.

Автором материала является главный научный сотрудник центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма. Он отметил, что Европа ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США.

Реклама

Эти «взрывные» покупки только усугубили энергетический кризис, поскольку негативно повлияли на распределение сырья между государствами. Но если одни государства могут позволить импортировать уголь, то беднейшие страны столкнулись с серьезными трудностями, предупредил Сугияма.

Реклама

Европейская политика «декарбонизации» не выдержала проверку временем. Хотя в Брюсселе утверждают, что возврат к ископаемому топливу временный.

«Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», — подытожил эксперт.

При этом проблему с энергоресурсами может решить запуск российского трубопровода «Северный поток — 2». Однако для этого руководству Германии необходимо проявить политическую волю.

0 0 0 0 0 0