14 апреля 2023, 12:37
Xiaomi выразила протест Украине за внесение в список «международных спонсоров войны»
Компания Xiaomi выступила против внесения в список «международных спонсоров войны»
Китайская корпорация Xiaomi выразила решительный протест властям Украины из-за внесения ее в перечень «международных спонсоров войны». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В корпорации напомнили, что Xiaomi основали в Пекине, сейчас компания работает более чем в 100 странах и регионах мира, придерживаясь юридических правил там, где ведет свою деятельность.
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«Мы решительно против того, чтобы Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции вносило корпорацию в список „международных спонсоров войны», — подчеркнули представители Xiaomi.
Компания также указала, что выступает за мир и видит своей миссию в том, чтобы все люди могли насладиться прекрасной жизнью, которую позволяют создать наука и технологии.
НАПК внесло Xiaomi в перечень «международных спонсоров войны» из-за того, компания продолжает работать на территории России.
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