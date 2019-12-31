Xiaomi выпустит смарт-часы Watch Color. Видео
В Сети появилась реклама новых часов.
Ранее топ-менеджер Xiaomi Цюй Хэн показал первый реальный фотоснимок смарт-часов Watch Color. На нем виден уровень заряда 65%. Само по себе число ни о чем не говорит. Однако Хэн заметил, что к моменту начала съемки часы без подзарядки проработали целую неделю. Таким образом можно предположить, что Xiaomi могут держать зарядку около двух недель. Об этом сообщил портал Gizmochina.
Никаких конкретных характеристик, ориентировочных цен на часы компания пока не раскрыла. Тем не менее Xiaomi заявила, что умные часы можно будет купить в Китае с 3 января. По неподтвержденным данным, Xiaomi Watch Color имеет такие же характеристики и набор функций, как и у дочерней компании Huami Amazfit GTR.
Если это так, то Xiaomi Watch Color имеют 1,39-дюймовый круглый дисплей с разрешением экрана 454×454 пикселя. Предположительно, они оснащены разными сенсорами. В частности, датчиком частоты сердечных сокращений, барометром и акселерометром.