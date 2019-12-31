Xiaomi выпустит смарт-часы Watch Color. Видео

Китайская компания Xiaomi заявила о выходе смарт-часов Xiaomi Watch Color. Особенность дизайна устройства — разноцветные ремешки. Создатели уверяют, что они будут хорошо смотреться как на женщинах, так и на мужчинах в любой обстановке.

В Сети появилась реклама новых часов.

Ранее топ-менеджер Xiaomi Цюй Хэн показал первый реальный фотоснимок смарт-часов Watch Color. На нем виден уровень заряда 65%. Само по себе число ни о чем не говорит. Однако Хэн заметил, что к моменту начала съемки часы без подзарядки проработали целую неделю. Таким образом можно предположить, что Xiaomi могут держать зарядку около двух недель. Об этом сообщил портал Gizmochina.

Источник фото: Weibo

Никаких конкретных характеристик, ориентировочных цен на часы компания пока не раскрыла. Тем не менее Xiaomi заявила, что умные часы можно будет купить в Китае с 3 января. По неподтвержденным данным, Xiaomi Watch Color имеет такие же характеристики и набор функций, как и у дочерней компании Huami Amazfit GTR.

Если это так, то Xiaomi Watch Color имеют 1,39-дюймовый круглый дисплей с разрешением экрана 454×454 пикселя. Предположительно, они оснащены разными сенсорами. В частности, датчиком частоты сердечных сокращений, барометром и акселерометром.