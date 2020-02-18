Xiaomi согласилась на предустановку российского ПО на свои гаджеты

Китайская компания Xiaomi не стала перечить российским законам. Она согласилась на предустановку отечественного программного обеспечения на свои смартфоны и другие устройства.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — рассказали сайту RNS в пресс-службе компании. В Xiaomi подчеркнули, что уже имели дело с подобными условиями и отработали схему такого взаимодействия.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который запрещает продажу электронных гаджетов без предустановленного российского ПО. Согласно документу, это будет обязательным с июля 2020-го для смартфонов. Через год — для планшетов, с 2022-го — для компьютеров, а с 2023-го соблюдать этот закон должны будут производители телевизоров, которые хотят торговать на российском рынке. На смартфонах в первую очередь должны появиться российские браузеры, навигаторы и карты.