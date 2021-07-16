Xiaomi оказался на втором месте на мировом рынке смартфонов

Китайский Xiaomi первый раз в истории занял второе место на мировом рынке смартфонов и опередил Apple. Об этом говорится в докладе, который сделала аналитическая компания Canalys. С документом ознакомился ТАСС.

По ее данным, доля Xiaomi по итогам второго квартала текущего года возросла до 17% на рынке при наращивании поставок на 83%. Доля Apple за этот же период составила 14%, поставки ее продукции увеличились лишь на 1%.

Лидером остается южнокорейский гигант Samsung, который контролирует 19% рынка. Прирост поставок составил 15%. В пятерку лидеров вошли также китайские бренды Vivo и Oppo — доля по 10% (рост на 28% и 27%).

«В сравнении с Samsung и Apple средняя цена на смартфоны Xiaomi ниже примерно на 40% и 75% соответственно», — заявил эксперт Canalys Бэн Стентон.

Акции Xiaomi на фоне происходящих событий подскочили на 4,82%, до 28,25 гонконгского доллара за бумагу (примерно 3,64 доллара)в ходе утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже.

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