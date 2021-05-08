WSJ: западные посольства готовятся покинуть Кабул после вывода американских войск

Европейские партнеры США просят отсрочить вывод американских войск из Афганистана, чтобы успеть перебросить в страну собственных военных. Из-за проблем в сфере безопасности западные посольства могут покинуть Кабул, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

Президент США Джо Байден ранее обещал полностью вывести американский контингент из Афганистана к 11 сентября. При этом основную часть военнослужащих планируют вернуть домой уже к 4 июля, когда в Штатах отмечается День независимости.

Несколько союзников США, включая Германию, попросили замедлить темпы вывода войск. Им нужно время для решения логистических задач, связанных с возвращением своего контингента.

Еще одна проблема — решение Турции о выводе солдат из Афганистана вместе с американцами. Ранее турецкие власти собирались оставить военных для защиты аэропорта Кабула.

Если талибы* попытаются захватить столицу, у западных дипломатов не будет безопасного способа покинуть страну.

*Движение «Талибан» признано в России террористической организацией. Его деятельность в стране запрещена.