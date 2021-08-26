WSJ: взрыв произошел у ворот аэропорта Кабула

У ворот кабульского аэропорта произошел взрыв. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Ранее в Британии предупреждали об угрозе теракта.

Телеканал CNN со ссылкой на два источника в США сообщил, что есть пострадавшие среди афганцев.

В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве в кабульском аэропорту. Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о взрыве, но заявил, что информация о возможных жертвах пока уточняется.

Издание Politico сообщило о множественных жертвах и стрельбе.

По сообщениям местных СМИ, взрыв совершил смертник, написало РИА «Новости». В Минобороны Британии ранее сообщали, что в ближайшие часы в кабульском аэропорту может произойти теракт. Из-за этого западные страны приостановили эвакуацию.

Афганский журналист Биляль Сарвари написал в Twitter, что в аэропорту также произошла перестрелка между боевиком и военными американской коалиции.

Ранее в аэропорту Кабула обстреляли самолет итальянских ВВС.