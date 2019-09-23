WSJ: власти Индонезии назвали 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Индонезийские следователи огласили обширный список причин крушения Boeing 737 Max в октябре 2018 года. По их мнению, к катастрофе привели почти 100 ошибок и недостатков. Индонезия возложила вину на производителей самолета и на американских регуляторов, которые дали разрешение на эксплуатацию лайнера.

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Список, состоящий почти из 100 пунктов, опубликовала газета The Wall Street Journal. В свою очередь, она получила информацию от источников, близких к расследованию. Основными причинами, по мнению следователей, стали недостатки в конструкции Boeing и плохой контроль государственных органов США за обслуживанием лайнера.

Кроме того, ошибки были и у пилотов. Главным же фактором, приведшим к трагедии, стала система предотвращения срывов. Ее разработали специально для 737 MAX.

Официальные лица, которые проводили расследование, пока не готовы давать какие-либо комментарии. Они просят дождаться ноября и выхода официального отчета. Представитель Boeing рассказал, что компания сотрудничает с индонезийскими властями.

Как отметил телеканал EuroNews, американские специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте США работают над рекомендациями по улучшению подготовки пилотов и экипажа. Так, особое внимание будет уделено подготовке и поведению экипажа в нестандартных ситуациях. Речь идет о случаях, когда автоматические системы на борту неисправны или вообще не работают. Также особое внимание, по мнению экспертов, нужно уделить сертифицированию новых бортов.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Яванском море 29 октября 2018 года. Аналогичный случай с Boeing 737 MAX произошел 10 марта 2019 года. В этот раз эта же модель принадлежала Ethiopian Airlines. Тогда лайнер разбился в Эфиопии. Жертвами двух трагедий стали 346 пассажиров.

В компании Boeing позже заявили, что у самолетов перед падением произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS).

После этого многие страны, среди них Россия, США и страны Евросоюза, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию лайнеров этой серии.