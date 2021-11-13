WSJ: в России есть компромат на правительство США

Российское правительство имеет компромат на властей США. Из-за этого в 2016 году было вновь открыто уголовное дело против Хиллари Клинтон.

Об этом сообщил обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс — младший.

«Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведданными», — считает эксперт.

Также он заявил, что все президенты США, начиная с Джорджа Буша-младшего, пытаются наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным.

«Все понимают, что Москва может повлиять на их перспективы переизбрания тем, что она делает или не делает», — считает Дженкинс.

Также он уверен, что компромат, который есть у России, опасен. По его словам, он может навредить политической элите США.

«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу», — заключил эксперт.